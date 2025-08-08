Immobilien Immobilien
Blaue Pracht im Spätsommerlicht

  08.08.2025 Natur
Das Alpenvergissmeinnicht (Myosotis alpestris) blüht in artenreichen Bergwiesen.
Bienen lieben blaue Blüten. Dennoch ist die Farbe Blau in Pflanzengesellschaften erstaunlich selten. Wer blaue Blumen sucht, findet sie in vielfältigen Wiesen – und in den Bergen.

Der Spätsommer ist im Botanischen Alpengarten Schynige Platte die Zeit ...

