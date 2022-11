BLICKPUNKT - Viele kreative Handarbeiten in der «Adelmatt»

Viele kreative Handarbeiten in der «Adelmatt»

Nach zwei Jahren Unterbruch fand letzten Samstag der traditionelle vorweihnachtliche Märit in der Pension Adelmatt wieder statt. An elf Märitständen boten kreative AusstellerInnen Selbstgemachtes an. Eine von ihnen war Ruth Portenier aus Aeschi. Sie ist seit vielen Jahren mit hausgemachten Kreationen aus Kochtopf und Nähtruckli dabei. «Der ‹Adelmatt›- Adventsmärit ist ein Treffpunkt für Leute aus dem Dorf, für Angehörige und BewohnerInnen. Besonders spannend finde ich immer, die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims beim Märitbesuch zu beobachten.»

TEXT / BILD: BARBARA STEINER-SUTER