Blutrotes Spektakel über den Alpen

Eindrückliches Bild über den Berner Alpen am Sonntagabend – aufgenommen vom Niesen Kulm aus: Der sogenannte Blutmond ist ein rot leuchtender Vollmond, der bei einer totalen Mondfinsternis entsteht. Dabei stehen Sonne, Erde und Mond exakt in einer Linie und die Erde wirft ...

Eindrückliches Bild über den Berner Alpen am Sonntagabend – aufgenommen vom Niesen Kulm aus: Der sogenannte Blutmond ist ein rot leuchtender Vollmond, der bei einer totalen Mondfinsternis entsteht. Dabei stehen Sonne, Erde und Mond exakt in einer Linie und die Erde wirft ihren Schatten auf den Mond. Weil das Sonnenlicht durch die Erdatmosphäre gebrochen wird, erreichen den Mond fast nur die langwelligen roten Lichtanteile, wodurch er rötlich erscheint.