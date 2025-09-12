Alphütte in Emdthal niedergebrannt – Ursache unbekannt

Am Donnerstag, 11. September 2025, kurz vor 20.30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass in Emdthal ein Brand in einer Alphütte ausgebrochen sei.

Als die ausgerückten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Alphütte oberhalb des Bad Heustrich bereits in Vollbrand. Der Brand wurde durch die Rega aufgrund der schwer zugänglichen Örtlichkeit gelöscht. Eine Person wurde aufgrund des Brandes leicht verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Das betroffene Gebäude wurde komplett zerstört.

Im Einsatz standen lsut Mitteilung des Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental nebst verschiedenen Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern die Feuerwehr Aeschi-Krattigen, sowie die Rega für die Löscharbeiten. Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

RED

