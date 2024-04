Brand in Frutigen

Binnen weniger Minuten breitete sich am Montag um kurz vor 10 Uhr in der Produktionsstätte der Firma Pyro Willen ein Brand aus. Zunächst war nur eine stärkere Rauchentwicklung wahrnehmbar, doch binnen kurzer Zeit stand das komplette Gebäude gegenüber des Sportzentrums in Flammen. (Video)

Ab kurz nach 10 Uhr waren Feuerwehrsirenen zu hören. Weil der Wind ungünstig wehte, griffen die Flammen jedoch schnell auf weitere Gebäudeteile über. Als die Feuerwehr mit dem Löschen begann, waren Teile des Gebäudes bereits ausgebrannt.

Die Löscharbeiten waren gegen Mittag abgeschlossen. Eine Gefahr für die Bevölkerung, etwa durch die Rauchentwicklung, habe nicht bestanden, so die Kapo Bern.