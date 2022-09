Brandursache ermittelt 

Polizeimeldungen

Am Montag, 6. Juni 2022, ist in einem Lager eines Einkaufszentrums am Aegertiweg in Wilderswil ein Brand ausgebrochen. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen. Denen nach war das Feuer in einem Gitterwagen, der mit Karton und Zeitungen gefüllt gewesen war, ausgebrochen. Als Ursache steht eine Fahrlässigkeit im Umgang mit Raucherwaren im Vordergrund. Der Sachverhalt wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft rapportiert.