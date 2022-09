Die Ursache des Brandes, der am Donnerstag, 30 Juni 2022, in einer Scheune an der Labrunnenstrasse in Achseten (Gemeinde Frutigen) ausgebrochen war, ist geklärt (siehe Medienmitteilung vom gleichen Tag). Die Ermittlungen des Dezernats Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern sind abgeschlossen. Denen nach ist das Feuer aufgrund einer mechanischen Havarie beim Antrieb eines Heugebläses ausgebrochen.