Vom 9. bis 12. Juni 2025 vertrat Hanishha Soosai (23), in Frutigen aufgewachsen, als erste offizielle N-Jugenddelegierte der Eidgenossenschaft die Anliegen der Schweizer Jugend in New York an der 18. UN-Konferenz zur Behindertenkonvention. Der «Frutigländer» sprach mit ...