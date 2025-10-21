Immobilien Immobilien
Bushaltestelle «Landi» wird hindernisfrei

  21.10.2025 Frutigen
Die Gemeinde Frutigen will die Bushaltestelle «Landi» an der Rollstrasse umbauen. BILD: HSF
Obwohl die Landi bereits seit 2011 auf dem ehemaligen Flugplatz im Unteren Widi daheim ist, macht die Bushaltestelle an der Rollstrasse noch heute einen provisorischen Eindruck. Dies soll sich nun ändern.

HANS RUDOLF SCHNEIDER
