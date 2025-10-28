«Capitals Ladies» holen sich den Sieg

Während drei Spielen lieferten sich die Spielerinnen aus den Regionen Berner Oberland, Bern, Solothurn, Aargau und ...

Am Samstag, 25. Oktober 2025, trafen sich zwölf Teams in der Freizeit- und Sportarena Adelboden zum diesjährigen Adelbodner Damenturnier.

Während drei Spielen lieferten sich die Spielerinnen aus den Regionen Berner Oberland, Bern, Solothurn, Aargau und Luzern spannende Partien. Zwischen den Begegnungen wurde im «Curling-Beizli» das Beisammensein gepflegt, geplaudert und gegessen. Eine grosse Freude bereitete den Spielerinnen das alljährliche Dessertbuffet. Das Team «Capitals Ladies» aus Bern mit Patricia Lauterburg, Ruth Dorner, Denise Denecke und Skip Marlis Kurt sicherte sich als einziges Team mit drei Siegen aus drei Spielen den Turniersieg des 14. Adelbodner Damenturniers vor dem Team aus Thun mit Skip Monika Gafner. Bei der Preisverteilung durfte jede Spielerin einen Preis aus dem vielfältigen Gabentempel auswählen, der von verschiedenen Geschäften aus Adelboden gesponsert worden war.

CHANTAL BUGNON, CC ADELBODEN