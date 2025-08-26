Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Carl Durheim und der Gross Lohner

  26.08.2025 Adelboden
Fritz Ogi-Brügger lebte von 1829 bis 1901. Seine Familie betrieb in Kandersteg Landwirtschaft und fertigte als Nebenverdienst Wanderstöcke an. BILD: AUS DEM BUCH «KANDERSTEGER BERGFÜHRER»
Fritz Ogi-Brügger lebte von 1829 bis 1901. Seine Familie betrieb in Kandersteg Landwirtschaft und fertigte als Nebenverdienst Wanderstöcke an. BILD: AUS DEM BUCH «KANDERSTEGER BERGFÜHRER»

Ein bekannter Berner Fotograf liess sich im Sommer 1876 von Einheimischen auf den Gross Lohner führen. Sie sahen sich schon als Erstbesteiger dieses Berges, bis sie eine Entdeckung machten.

Christian Egger, Lehrer in Adelboden, und dessen Sohn sowie ein ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote