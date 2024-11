Am 26. Oktober fanden sich zwölf Teams in der Freizeit- und Sportarena Adelboden zum diesjährigen Adelbodner Damenturnier ein. In je drei Begegnungen lieferten sich die Curlerinnen aus den Regionen Berner Oberland, Bern, Solothurn, Emmental und Basel spannende Wettkämpfe. Zwischen ...