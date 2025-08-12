Immobilien Immobilien
Christian Maurer wurde Zweiter bei der Schweizermeisterschaft

  12.08.2025 Sport
Farbenpracht am Sommerhimmel – die Gleitschirmflieger im Schwarm über Disentis
Farbenpracht am Sommerhimmel – die Gleitschirmflieger im Schwarm über Disentis

An den sechs Tagen der Schweizer Gleitschirmmeisterschaft konnten fünf anspruchsvolle Aufgaben mit bis zu 82 Kilometern geflogen werden. Insgesamt nahmen 114 PilotInnen an diesen Meisterschaften vom 4. bis 9. August 2025 in Disentis teil.

Nach fünf recht ...

