Country-Festival in Kandersteg

TICKETVERLOSUNG

Vom 15. bis 17. August !ndet auf der Bahnhofmatte in Kandersteg das Country-Festival 2025 statt (siehe letzten «Frutigländer»). Ein Line-up mit vielen Western-Grössen, Linedance, Attraktionen, Kinderprogramm und Westerndörfli (Gratiseintritt) sowie ein Brunch mit Festgottesdienst lassen Kandersteg erneut zur Country-Hochburg werden.

Machen Sie mit bei der Ticketverlosung und gewinnen Sie zwei von zwölf Eintrittskarten (Freitag- oder Samstagabend) für sich und Ihre Begleitung!

Beantworten Sie folgende Frage:

Wie heisst der of!zielle Claim des Country-Festivals?

• a) We love Kandersteg.

• b) We love Country.

• c) We love you.

Senden Sie eine Mail mit dem richtigen Buchstaben an win@frutiglaender.ch oder schreiben Sie uns: Redaktion «Frutigländer», Leserwettbewerb, Parallelstrasse 60, 3714 Frutigen.

RED