Das Abenteuer vom Niesenfuchs und dem Lichtzauber

  09.09.2025 Mülenen, Emdthal
Für die Rückfahrt vom Niesen bastelten die Kinder ihre eigenen Laternen.
Am Mittwoch erzählten Heidi Isler und Susanne Wäfler in der Niesenbahn die spannende Geschichte des Niesenfuchs. Dazu ging es zuerst mit der Bahn bis zur Mittelstation Schwandegg, später bis zum Niesengipfel. Im Anschluss bastelte jedes Kind seine eigene Laterne, welche bei ...

