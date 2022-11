Das Adventsbasteln fand grossen Anklang

Es gab keine freien Plätze mehr beim Adventsbasteln am vergangenen Mittwoch. 43 Kinder von der 1. bis zur 7. Klasse nahmen daran teil und kamen mit grossen Kalendern und Heften mit schönen Bildern in den Jugendraum der reformierten Kirchgemeinde. Nach einer Instruktion durch die Leiterin ging es auf die Suche nach Bildern, die in eine vorgegebene Vorlage passen mussten. Durch Anzeichnen, Ausschneiden, Falten und Leimen entstanden viele ansehnliche Couverts. Dazu durfte auch noch ein Einsteckkärtli kreiert werden. Viele nutzten die Gelegenheit, den Eltern zu Hause eine liebevolle Botschaft zu schreiben. Nach einem Zvieri und etwas Bewegung wurden noch Päcklianhänger gebastelt. Mit vielen schönen Bastelsachen gingen die Kinder nach zweieinhalb Stunden wieder heim.

PRESSEDIENST KUW FRUTIGEN