Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

«Das Alters- und Pflegeheim ist wie der Berg»

  19.08.2025 Gesellschaft
Gemeinderatspräsident Willy Schranz (hinten links) berichtete über die Geschichte des Altersheims. BILDER: CORINA SCHRANZ-LINDT
Gemeinderatspräsident Willy Schranz (hinten links) berichtete über die Geschichte des Altersheims. BILDER: CORINA SCHRANZ-LINDT

Strahlender Sonnenschein und lüpfige Volksmusik empfingen die anströmenden BesucherInnen am vergangenen Samstag auf der Terrasse des Alters- und Pflegeheims Adelboden.

Zu feiern hatte die Stiftung Lohner gleich doppelt: 40 Jahre Alters- und Pflegeheim und zehn ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote