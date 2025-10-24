Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Das Google KI-Modul: Ein Megatrend ist im Anmarsch

  24.10.2025 Gesellschaft
Die Resultate einer Internetsuche nach dem Begriff Kander – Variante «klassisch». SCREENSHOT: ZVG
Die Resultate einer Internetsuche nach dem Begriff Kander – Variante «klassisch». SCREENSHOT: ZVG

In den vergangenen Jahren war die Optimierung von Metadaten für Suchmaschinen – die sogenannte Suchmaschinenoptimierung (SEO, «Search Engine Optimization») – das A und O beim Aufbau von Webseiten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Dies ändert ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote