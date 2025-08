Das Holz ist weg – «nicht schon wieder»

Am 25. Juli wurde bei Ruedi Grossen in Kandersteg ein Ster Tannenholz entwendet. Diebe räumten während rund 15 Minuten in aller Ruhe gut 310 Kilogramm Holz ins Auto ein. Das zeigen Videoaufnahmen des Vorfalls.

«Nicht schon wieder, und diesmal so dreist, dachte ich im ersten Moment, als ich es erfuhr», so Claudia Thiel vom Top Shop in Kandersteg. Am 25. Juli waren Ruedi Grossen und seine Frau Lydia, die über dem Top Shop wohnen, gegen 16 Uhr beim Geburtstag ihres Enkelkindes. Beim Blick aufs Handy staunte Grossen nicht schlecht: Eine seiner Kameras übermittelte ihm Aufnahmen davon, wie Holz von ihm entwendet wurde.

Einen Ster Holz weggeräumt

«Die Kamera zeigte mir, dass gegen 17.15 Uhr drei Personen in aller Ruhe Holz in ein Fahrzeug eingeladen haben. Die haben sogar noch miteinander geredet und liessen sich nicht stören», erzählt Ruedi Grossen. Dass Leute Tannenholz mitnehmen, ist er sich gewöhnt. «Diesmal jedoch räumte man uns ein ganzes Ster Holz weg (etwa 310 Kilogramm). Das ist eine Frechheit und ich will nun alle Holzbesitzer in Kandersteg warnen. Sie sollen auf ihr Holz achten», lässt Grossen wissen.

Der Aufwand für Brennholz ist gross. «Das Holz muss man spalten und stapeln und sehr lange lagern, bis man es als Brennholz verwenden kann», erklärt Grossen. Die Leute, die vorbeigingen, dachten wohl, es sei alles in Ordnung. «Hätte man uns gefragt, hätten wir wohl gesagt, dass man Holz nehmen darf. So ist es nicht zu glauben, was da passiert ist», so der 76-Jährige.

MICHAEL SCHINNERLING