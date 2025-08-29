Das Kandertaler Derby war eine klare Sache für Frutigen

Im Kandertaler Derby feierte die zweite Mannschaft des FC Frutigen einen überzeugenden Heimsieg gegen den Absteiger aus Reichenbach. Obwohl das Spiel zur Pause noch ausgeglichen war, zeigte Frutigen im zweiten Durchgang eine dominante Leistung und gewann am Ende klar mit ...

Im Kandertaler Derby feierte die zweite Mannschaft des FC Frutigen einen überzeugenden Heimsieg gegen den Absteiger aus Reichenbach. Obwohl das Spiel zur Pause noch ausgeglichen war, zeigte Frutigen im zweiten Durchgang eine dominante Leistung und gewann am Ende klar mit 6:2.

Schon früh deutete sich an, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln würde. Frutigen trat von Beginn an mit viel Spielfreude auf, lancierte immer wieder seine schnellen Flügelspieler und setzte die Gäste so konstant unter Druck. Bereits in der 5. Minute belohnte sich das Heimteam: Timmereije verwertete eine präzise Hereingabe von Grossen zur frühen Führung.

Reichenbach fand nur schwer ins Spiel, profitierte jedoch nach einer Viertelstunde von einem missglückten Rückpass: Sydorenko blockte einen Befreiungsschlag von Torhüter Mosimann – der Ball kullerte zum glücklichen Ausgleich ins Netz. Frutigen liess sich davon nicht beeindrucken und blieb das klar spielbestimmende Team. Nach rund 30 Minuten war es erneut Timmereije, der im Strafraum viel Übersicht bewies und Grossen mustergültig bediente – dieser verwandelte trocken zum 2:1.

Doch auch dieser Vorsprung hielt nicht lange. Nach einem unglücklichen Handspiel von Ramseier im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Sarbach liess sich nicht zweimal bitten und stellte per Elfmeter auf 2:2, zugleich der Pausenstand.

Doppelschlag nach der Pause entscheidet das Spiel

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Frutigen weiter als klar bessere Mannschaft. Die Gäste agierten ideenlos und defensiv anfällig. In der 60. Minute entschied der Unparteiische erneut auf Handspiel, diesmal im Reichenbacher Strafraum. Wieland übernahm Verantwortung und traf souverän zur erneuten Führung. Nur eine Minute später sorgte Donzé nach einem perfekt getimten Steilpass von Ramseier eiskelt für das 4:2. Frutigen war nun endgültig im Spielrausch. In der 70. Minute bediente Weckert den mitgelaufenen Wieland, der sein Doppelpack schnürte und auf 5:2 erhöhte. In der Schlussphase trafen Donzé und Schmid noch je einmal Aluminium, ehe Ibrahim in der 88. Minute, nach feinem Zuspiel von Däpp mit einem sehenswerten Lupfer, den 6:2 Endstand besiegelte.

Erster Saisonsieg für Frutigen

Nach dem Unentschieden gegen Interlaken feierte Frutigen II den ersten Dreier der neuen Saison. Der Auftritt gegen den letztjährigen Zweitligisten war überzeugend: spielerisch stark, strukturiert und mit klaren Fortschritten im Vergleich zur Vorsaison. Reichenbach hingegen erwischte keinen guten Tag und konnte nur phasenweise mithalten.

Am kommenden Dienstagabend steht für Frutigen das nächste Auswärtsspiel in Erlenbach an – gegen einen Gegner, mit dem man sich in der Vorbereitung 3:3 trennte.

Telegramm

Meisterschaft 4. Liga:

FC Frutigen –FC Reichenbach 6:2 (2:2)

Tore: 5. Timmereije 1:0, 15. Sydorenko 1:1 35. Grossen 2:1, 40. Sarbach (Penalty) 2:2, 63. Silas

Wieland (Penalty 3:2, 64. Donzé 4:2, 70. Soilas Wieland 5:2, 88. Ibrahim 6:2 Wengimatti Frutigen; 80 Zuschauer

Aufstellung FC Frutigen:

Mosimann; Steiner, Matti, Häfeli, David Wieland, Locher, Brügger, Ramseier, Grossen, Silas Wieland,

Timmereije

Ersatzbank: Schmid, Zumkehr, Donzé, Ibrahim, Weckert, Däpp, Haidari

Weitere Resultate des Wochenendes

2. Liga:

FC Bern 1898 : FC Frutigen 2:0

5. Liga:

FC Allmendingen : FC Frutigen 1:2

4. Liga Frauen:

FC Frutigen : Team Gürbetal 5:3

Junioren B:

FC Frutigen/Reichenbach : FC Münsingen 1:3

Junioren C:

FC Muri Gümligen : FC Frutigen/Reichenbach 5:0

Juniorinnen FF17:

FC Frutigen : FC Sarina 4:1

Junioren D9:

FC Frutigen a : FC Wattenwil 2:2

Junioren D9:

FC Spiez : FC Frutigen b 2:4

Junioren D7:

FC Frutigen a : FC Wattenwil a 17:4

Junioren D7:

FC Interlakenb : FC Frutigen b 9:11

Juniorinnen FF14:

FC Frutigen : FC Münsigen 2:17

Senioren 30+:

FC EDO Simme : FC Frutigen 1:2

PETER SCHMID