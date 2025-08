Das Provisorium steht bereit

Pünktlich zum Schulbeginn wird er bereit sein, der hölzerne Pavillon vor dem Oberstufenschulhaus in Frutigen. Gemeindeschreiber Peter Grossen bestätigt dies auf Anfrage.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

«Der Schulbetrieb kann ordnungsgemäss starten», bestätigt der Frutiger Gemeindeschreiber Peter Grossen auf Anfrage. Einige Details seien zum jetzigen Zeitpunkt noch zu klären – zum Beispiel die Aussenstoren und die Durchgangsüberdachung –, doch das störe den Start des Schulbetriebs nicht.

Die Baubewilligung wurde von der Gemeinde als Bauherrin im Mai beantragt, der Kredit von 330 000 Franken an der Gemeindeversammlung vom 3. Juni genehmigt. Das zeitliche Programm für den Bau war sportlich, schliesslich startet die Schule bereits am 11. August. Doch nun steht das einstöckige, provisorische Gebäude mit einer Grund!äche von 12 mal 14 Metern. Einziehen wird dort eine der Klassen, da es in der Oberstufe langsam eng wird und der geplante Neu- respektive Ausbau des Schulhauses noch einige Zeit auf sich warten lassen wird. Das von der Behörde favorisierte Projekt kann nicht realisiert werden, da der Abbruch des unter Schutz stehenden alten Schulhauses nicht bewilligungsfähig ist.

Vorgesehen ist aktuell, dass der neue Pavillon allenfalls um ein Stockwerk ergänzt werden kann, sollte weiterer Bedarf auftauchen – oder er kann nach Ablauf der auf drei Jahre beschränkten Bewilligung an einen anderen Schulstandort wie Kanderbrück gezügelt werden.