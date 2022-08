Das "Swiss Chamber" erhält Kulturpreis

Adelboden

«Um eine solchen Anlass zu lancieren und am Leben zu erhalten, braucht es einen langen Atem.» Der nun verliehen Kulturpreis zeige auch, dass sich die Anstrengungen der letzten Jahre gelohnt hätten, so Lüthi.

Mit der Auszeichnung würdigt der Kanton auch ein Engagement, das von vielen Kräften mitgestaltet ist: vom strategisch verantwortlichen Vereinsvorstand über das OK und die vielen helfenden Hände aus der Region bis zur Intendantin, die das Festival seit 2014 prägt und formt. «Einfallsreichtum, Ausdauer und Mut ergeben ein ausserordentliches Profil von besonderer Strahlkraft», so die Bildungs- und Kulturdirektion. Das Festival setze in der vielfältigen Klassik-Festivallandschaft des Kantons Bern einen einzigartigen Akzent und überzeuge insbesondere durch seine Förderung junger Musikschaffender und durch seine oft ungewöhnliche Programmierung.

Brücken bauen

Die Programmleitung verstehe es geschickt, auch Verbindungen zur Region zu schaffen, wie die Bildungs- und Kulturdirektion weiter mitteilt. So setze sie nicht nur klassische Musik aufs Programm, sondern auch Volksmusik-Stubeten oder Jazz-Abende. In Zusammenarbeit mit den regionalen Musikschulen gebe es Konzerte von Kindern für Kinder. Mit Konzertmoderationen, Workshops, ungezwungenen Konzerten im Freien oder Hörwegen gelinge es, Anknüpfungspunkte zu bieten und Brücken zu bauen. "Das Festival spricht Gäste ebenso an wie Einheimische des Frutiglands."

Nachwuchsförderung als Schwerpunkt

Den Kern, aus dem seit 2011 das Swiss Chamber Music Festival gewachsen ist, bilden die sechs Preisträgerensembles, die jährlich von der Orpheus Swiss Chamber Music Competition gekürt werden. Diese gestalten gemeinsam mit der Intendantin das Festivalprogramm, in dessen Rahmen auch zeitgenössische Musik aus der Schweiz zu Gehör gebracht wird. Die drei erstplatzierten Ensembles haben darüber hinaus das Recht, eine Auftragskomposition zu vergeben und am Festival zur Uraufführung zu bringen.



Die diesjährige Ausgabe des Swiss Chamber Music Festival findet vom 9. bis 18. September statt. Die Preisverleihung ist für Samstag, den 29. Oktober 2022, um 17 Uhr im Event-Gewächshaus, Stadtgrün Bern, Elfenau/Bern, geplant. Der Anlass ist öffentlich.

Weitere Infos zum Festival: swisschambermusicfestival.ch