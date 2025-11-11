Den sicheren Sieg vergeben

Der EHC Adelboden verspielt gegen den EHC Saastal einen sicheren Sieg und verliert nach Penaltyschiessen 4:5. Das Team bleibt damit auch nach dem neunten Saisonspiel sieglos.

TOBIAS BLEUER, EHC ADELBODEN

Die Gäste aus dem Saastal fanden früh in die Partie und verzeichneten gleich zu Beginn eine gute Chance. Doch Adelboden zeigte sich effizienter: Ein Schuss von Tschanz wurde in der fünften Minute von einem Verteidiger unglücklich abgelenkt – 1:0 für die Engstligtaler. Kurz darauf verhinderte der Torhüter von Saastal mit einer Glanzparade den zweiten Gegentreffer.

Es folgte ein weiter Pass in die Spitze, und Zeiter nutzte die Chance eiskalt zum 1:1. Die Partie blieb ausgeglichen, und als alles bereits nach einem Unentschieden nach dem ersten Drittel aussah, folgte ein kurioses Tor von Keller: Sein Schuss von der Mittellinie sprang tückisch auf und fand den Weg ins Tor zur umjubelten 2:1-Führung für Adelboden in den letzten Sekunden des Drittels.

Adelboden unter Druck

Im Mittelabschnitt übernahm Saastal das Diktat und setzte die Hausherren stark unter Druck. Adelboden tat sich schwer und kassierte mehrere Strafen. Gleich viermal agierte Saastal in Überzahl, doch Friedli im Tor und eine engagierte Defensive hielten stand. In der Schlussminute zeigte sich Adelboden wieder eiskalt: Nydegger entwischte der gegnerischen Abwehr und schob abgeklärt zum 3:1 ein. Der Treffer verlieh den Einheimischen sichtbar Auftrieb, und Althaus sorgte kurz darauf für das Highlight der Partie. Er schnappte sich den Puck in der eigenen Zone, liess die Gegner stehen und überlistete auch den Torhüter. Die Halle tobte, und alles deutete auf den ersten Saisonsieg für Adelboden hin.

Adelboden wird nervös

Im Schlussabschnitt kontrollierte Adelboden zu Beginn das Geschehen und hatte in der 48. Minute sogar die Chance, in Überzahl den Sack zuzumachen. Doch stattdessen erzielte Saastal in Unterzahl das 4:2. Plötzlich war die Sicherheit von Adelboden weg, und die Nervosität war spürbar. Die Partie kippte komplett.

Nur zwei Minuten später verkürzte Saastal nach einer schönen Kombination auf 4:3. Die Gäste drängten unermüdlich, während Adelboden kaum mehr Entlastung fand. Nydegger hatte noch einmal die Möglichkeit, allein vor dem Saastaler Torhüter die Entscheidung herbeizuführen, scheiterte aber knapp. Wenig später rettete Torhüter Friedli noch einmal stark im Eins-gegen-eins, doch in der 58. Minute fiel der befürchtete Ausgleich. In den Schlussminuten wankte Adelboden weiterhin bedenklich, rettete aber immerhin einen Punkt.

Adelboden ohne Erfolg

In der Overtime entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für die Gäste. Saastal traf den Pfosten, während Adelboden keine klaren Chancen mehr herausspielen konnte.

Die Entscheidung fiel im Penaltyschiessen: Der zweite Versuch der Gäste landete am Pfosten, die nächsten beiden fanden den Weg ins Tor. Adelboden hingegen blieb erfolglos im Penaltyschiessen und musste sich 4:5 geschlagen geben. Eine sehr bittere Niederlage für den EHC Adelboden: Nach einer komfortablen 4:1-Führung verschenkten die Engstligtaler zwei sicher geglaubte Punkte und verpassten erneut den ersehnten ersten Saisonsieg. Trotz starker Phasen und sehenswerten Treffern fehlte am Ende die Abgeklärtheit, um den Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Das nächste Heimspiel findet am Samstag, 29. November 2025, um 17.30 Uhr gegen Forward Morges statt.