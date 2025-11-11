Immobilien Immobilien
Den sicheren Sieg vergeben

  11.11.2025 Sport
Der Adelbodner Captain Germann scheitert am gegnerischen Torhüter Schaller. BILD: ZVG/ZRYD
Der EHC Adelboden verspielt gegen den EHC Saastal einen sicheren Sieg und verliert nach Penaltyschiessen 4:5. Das Team bleibt damit auch nach dem neunten Saisonspiel sieglos.

TOBIAS BLEUER, EHC ADELBODEN
Die Gäste aus dem Saastal fanden früh in die ...

