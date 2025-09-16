Den Sommer aus- und den Herbst eintanzen

Bei schönstem Wetter und angenehm sommerlichen Temperaturen fand am vergangenen Sonntag der Tanznachmittag im Aussenbereich der Sattelkammer statt. Peter Alpin eröffnete den Nachmittag mit stimmungsvoller Musik.

Bei schönstem Wetter und angenehm sommerlichen Temperaturen fand am vergangenen Sonntag der Tanznachmittag im Aussenbereich der Sattelkammer statt. Peter Alpin eröffnete den Nachmittag mit stimmungsvoller Musik.

Die Tanzpaare liessen sich nicht zweimal bitten, zu den !otten Klängen wurde getanzt, was die Füsse hergaben. Peter Schmid und Tochter Andrea hatten viel neue Musik mitgebracht. Zu Beginn hörte das Publikum einfach nur zu und genoss die Lieder des Vater-Tochter-Duos. Aber schon bald hielten es die unruhigen Tanzfüdlis nicht mehr aus und stürmten das Parkett. Mit dem Lied «Wir sagen Dankeschön» ging ein wunderbarer Tanznachmittag zu Ende. Die Gäste waren begeistert und strahlten gemeinsam mit dem Wetter um die Wette.

WERNER RÄTZ