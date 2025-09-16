Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Den Sommer aus- und den Herbst eintanzen

  16.09.2025 Frutigen
Die Tanzfreudigen liessen sich nicht zweimal bitten. BILD: WERNER RATZ
Die Tanzfreudigen liessen sich nicht zweimal bitten. BILD: WERNER RATZ

Bei schönstem Wetter und angenehm sommerlichen Temperaturen fand am vergangenen Sonntag der Tanznachmittag im Aussenbereich der Sattelkammer statt. Peter Alpin eröffnete den Nachmittag mit stimmungsvoller Musik.

Die Tanzpaare liessen sich nicht zweimal bitten, zu den !otten ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote