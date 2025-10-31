Der Adler Adelboden investiert in die Zukunft

Seit rund 37 Jahren steht das Hotel Adler im Herzen des Lohnerdorfs für Gastfreundschaft und Qualität. Das Drei-Sterne-Superior-Haus hat sich als fester Bestandteil Adelbodens etabliert.

Um auch künftig ein überzeugendes Gesamtangebot für Gäste wie Einheimische bieten zu können – und als attraktiver Arbeitgeber sowie verlässlicher Partner in der Region aufzutreten –, plant die Hotel Adler AG nach eigenen Angaben erneut umfassende Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Schweizer Franken. Das erklärte sie in einer Pressemitteilung. Die Umsetzung der ersten Etappe ist demnach für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Während rund zehn Wochen werden die Küche und die angrenzende Adlerstube vollständig erneuert. Gleichzeitig entstehen zeitgemässe Mitarbeiterräumlichkeiten und die Nebenräume inklusive Wäscheversorgung werden neu organisiert. Auch die Haustechnik wird modernisiert: Neben dem Ersatz der bestehenden Kühlanlage und weiteren Massnahmen zur Effizienzsteigerung wird die Lüftung den heutigen Betriebsanforderungen angepasst. Die Baupublikation dazu erfolgte bereits Anfang Woche. Verläuft alles planmässig, bleibt der Adler Adelboden vom 22. März bis zum 26. Mai 2026 geschlossen, damit die Arbeiten zügig und ohne Einschränkungen für Gäste durchgeführt werden können. In den Folgejahren sind weitere Investitionen im Wellnessbereich geplant, damit der Adler Adelboden seine Position als etabliertes Hotel im Ort mit einem attraktiven Gesamtangebot festigen kann.

Die Hotel Adler AG setzt mit diesem Projekt nach eigenen Angaben ein klares Zeichen für zeitgemässe Hotellerie und leistet insbesondere dank der Erweiterung und Erneuerung des Spa-Angebots einen aktiven Beitrag zur 365-Strategie der gesamten Destination.

RED