Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Der Altweibersommer ist da

  23.09.2025 Natur

Dieses Spinnennetz im Kiental steht für den Altweibersommer. Er findet typischerweise im Zeitraum von Mitte September bis Mitte Oktober statt. Dabei ist es tagsüber sommerlich warm mit Temperaturen von oft über 20 Grad. Nach den klaren und taureichen Nächten sind Spinnennetze ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote