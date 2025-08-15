Der Amts-Cup geht in die Entscheidung

Der Amts-Cup ist ein sehr beliebter Wettkampf. Die Paarungen werden ausgelost und auch das Los entscheidet, in welchem ...

Bereits sind zwei Runden im Amts-Cup der 300-Meter Schützen abgeschlossen und die dritte Runde muss entscheiden, wer am Final dabei sein wird.

Der Amts-Cup ist ein sehr beliebter Wettkampf. Die Paarungen werden ausgelost und auch das Los entscheidet, in welchem Schiessstand geschossen werden muss. So gibt es für die Aktiven eine willkommene Übung, in ungewohnten Verhältnissen zu schiessen, was immer erschwerend zur normalen Nervenbelastung hinzukommen kann.

Eine weitere willkommene Begleiterscheinung ist die nach dem Wettkampf gepflegte Kameradschaft unter Gleichgesinnten. In den ersten zwei Runden musste das Teilnehmerfeld auf 16 Gruppen reduziert werden, da sich nur acht Gruppen für den Final quali!zieren können. Dieser !ndet am 27. September auf dem Schiessplatz Mitholz statt.

Diese Schiessanlage muss leider in diesem Jahr wegen der Geschichte mit dem Munitionsdepot geschlossen werden.

Somit kommt diesem Final auch eine historische Bedeutung zu.Erfreulich und bemerkenswert ist die Tatsache, dass es gleich zwei Jungschützen in die dritte Runde geschafft haben. Es dürfte auf jeden Fall spannend werden.

MARCEL MARMET