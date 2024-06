GLEITSCHIRM Nach 10 Tagen, 30 Gipfeln und 20 000 Höhenmetern traten die Ausdauersportler Chrigel Maurer und Peter von Känel vergangenen Mittwoch vorübergehend die Heimreise an. In Frutigen erholten sie sich am Wochenende von den Strapazen der ersten Etappe ihres Projekts ...