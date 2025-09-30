Der Frutiger Heimsieg ist verdient

Mit dem FC Breitenrain war am Wochenende einer der Titelanwärter zu Gast beim FC Frutigen. Die Hausherren zeigten sich jedoch von Beginn an unbeeindruckt und lieferten eine reife, kämpferische und spielerisch starke Leistung ab – am Ende resultierte ein verdienter ...

Mit dem FC Breitenrain war am Wochenende einer der Titelanwärter zu Gast beim FC Frutigen. Die Hausherren zeigten sich jedoch von Beginn an unbeeindruckt und lieferten eine reife, kämpferische und spielerisch starke Leistung ab – am Ende resultierte ein verdienter 2:0-Heimsieg.

JOEL BRÜGGER

Beide Zweitliga-Teams starteten am Samstag konzentriert und diszipliniert in die Partie. Die erste Halbzeit war geprägt von hohem Tempo, intensiv geführten Zweikämpfen und qualitativem Passspiel. Klare Torchancen blieben jedoch auf beiden Seiten zunächst Mangelware. Die beste Möglichkeit im ersten Durchgang gehörte den Frutigern: Rubin setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und lief allein auf den Torwart zu, scheiterte aber unglücklich am Pfosten. Trotz des starken Gegners spielte Frutigen mutig auf und hätte zur Pause durchaus in Führung liegen können.

Der Druck wurde zu stark

Die zweite Hälfte begann im ähnlichen Rhythmus, doch nach rund einer Stunde platzte der Knoten: In der 59. Minute setzte sich der eingewechselte Inniger stark über die rechte Seite durch und brachte den Ball punktgenau zur Mitte. Dort lauerte Guri, der die Hereingabe unhaltbar zur viel umjubelten 1:0-Führung einschob. In der Folge erhöhte Breitenrain spürbar das Tempo und den Druck. Zwar gelang es den Gästen nun vermehrt, das Aufbauspiel der Frutiger zu stören und sich Torchancen zu erarbeiten – doch die Defensive der Hausherren agierte äusserst diszipliniert. Was dennoch durchkam, wurde zur sicheren Beute des souveränen Torhüters Scherz. Die Frutiger verstanden es, auch unter Druck Nadelstiche zu setzen. In der 79. Minute setzte Björn Schmid im gegnerischen Sechzehner zu einem Dribbling an und konnte nur noch per Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoss verwandelte Rohrer mit grosser Ruhe zum 2:0.

Mit Cleverness zum Sieg

In der Schlussphase warf Breitenrain nochmals alles nach vorne, doch die Frutiger liessen nichts mehr anbrennen und spielten die Partie mit viel Cleverness und kämpferischem Einsatz souverän zu Ende.

Mit diesem Erfolg sicherte sich der FC Frutigen den vierten Ra ng in der Tabelle und liegt nur noch drei Punkte hinter dem Leader. Somit kann die Mannschaft mit breiter Brust in das nächste Duell gegen ein weiteres Spitzenteam gehen – am nächsten Samstag auswärts beim FC Interlaken.

Aufstellung Frutigen: Scherz; Schranz, Kocher, Simon Wieland, Rüegg; Tim Schmid, Björn Schmid; Hurni; Rohrer, Rubin; Guri. Ersatzbank: Friedli, Hänni, Inniger, Silas Wieland, Brügger.