Der Kids Day in der Frutiger Markthalle begeistert Gross und Klein

  05.09.2025 Frutigen
Fussball mal anders – die Fantasie kennt keine Grenzen. BILDER: JAEL SCHMID / ELIANE TRUMMER
Am letzten Samstag verwandelte sich die Markthalle in Frutigen in ein Paradies für Kinder. Bereits seit über 15 Jahren wird der beliebte Kids Day von den «United Kids Frutigland» gemeinsam mit den verschiedenen Jungschis organisiert. Dahinter stehen Kinder, Jugendliche ...

