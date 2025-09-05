Der Kids Day in der Frutiger Markthalle begeistert Gross und Klein

Am letzten Samstag verwandelte sich die Markthalle in Frutigen in ein Paradies für Kinder. Bereits seit über 15 Jahren wird der beliebte Kids Day von den «United Kids Frutigland» gemeinsam mit den verschiedenen Jungschis organisiert. Dahinter stehen Kinder, Jugendliche ...

Am letzten Samstag verwandelte sich die Markthalle in Frutigen in ein Paradies für Kinder. Bereits seit über 15 Jahren wird der beliebte Kids Day von den «United Kids Frutigland» gemeinsam mit den verschiedenen Jungschis organisiert. Dahinter stehen Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich in den Jungscharen der Kirchen in der Gemeinde Frutigen engagieren.

Das Programm war auch dieses Jahr vielfältig: Die Tanzgruppe RR Dance, die Teenie-Band der P!mi Frutigen und die Geschichtenerzählerin Judith sorgten für Stimmung und Begeisterung im Publikum. Rund um die Bühne warteten zahlreiche Attraktionen.

Besonders beliebt war die Riesenschaukel, auf der die Kinder quer durch die Halle schwingen konnten. Wer es kreativer mochte, konnte basteln oder sich farbige Strähnchen ins Haar flechten lassen. Mutige wagten sich gesichert am Klettergurt beim Harassensteigen in luftige Höhen.

Und was meinen die BesucherInnen?

Für die Jüngsten gab es eine Hüpfburg und ein Ballenbad, draussen konnten die Kinder sogar Ponyreiten. Auch Boccia fand viele kleine Fans. Das Essensbuffet sorgte für Stärkung zwischendurch; der Gratiskuchen war ein besonderer Genuss.In kurzen Interviews verrieten einige BesucherInnen ihre Eindrücke:

• Anna (11) und Dilana (10): «Cool, ideenreich und richtig toll!» – ihre Favoriten: Riesenschaukel und Basteln.

• Alessia (12): Schon zum dritten Mal dabei, liebt sie das Ponyreiten am meisten.

• Eric (10): Stammgast seit Jahren – besonders begeistert vom Harassensteigen und der Riesenschaukel.

• Ines (4): Zum ersten Mal dabei, schwärmte sie vom Strähnchenflechten.

• Rosina (12): Begleitete ihre jüngeren Geschwister, genoss aber selbst die Riesenschaukel am meisten.

• Tim (21): Als ehrenamtlicher Helfer unterstützt er das Team begeistert – und will auch nächstes Jahr wieder mithelfen.

Der Kids Day Frutigen zeigte einmal mehr, wie wertvoll ehrenamtliches Engagement ist und wie viel Freude ein bunter Nachmittag voller Spiel, Spass und Gemeinschaft bereiten kann.

JAEL SCHMID / ELIANE TRUMMER