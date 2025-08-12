Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Der schnellste Tiefkühler im Frutigland

  12.08.2025 Gesellschaft
Der Tiefkühler von Adrian Schmid und Michael Künzi BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Der Tiefkühler von Adrian Schmid und Michael Künzi BILD: MICHAEL SCHINNERLING

Am Wochenende vom 9. und 10. August 2025 rasten die Seifenkisten über die Frutiger Strassen. Gestartet wurde in den Rennklassen Einheimische, Swiss Cup und Firmenrennen. Super Stimmung und viele rasante, bunte und manchmal fliegende Seifenkisten bleiben in Erinnerung. Insgesamt ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote