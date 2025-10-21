Der Welterbe-Kristall geht ins Lötschental

Am Donnerstag, 30. Oktober, wird in den Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung Kippel der diesjährige Welterbe-Kristall verliehen.

Die mit 10 000 Franken dotierte Auszeichnung der Stiftung Unesco-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch geht an die Stiftung für Blatten und das Kulturgut des Lötschentals. Mit dem Preis würdigt die Stiftung Projekte, die zur Attraktivität und nachhaltigen Entwicklung der Welterbe-Region beitragen. Der Welterbe-Kristall wird alle zwei Jahre vergeben und soll als Anreiz und Vorbild für weitere Initiativen wirken. Neben der finanziellen Unterstützung profitieren die Gewinner von einer breiten Kommunikationsplattform.

RED

Weitere Informationen sowie eine Übersicht früherer Preisträger sind unter jungfraualetsch.ch zu finden.