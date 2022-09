Kandergrund, Blausee, Mitholz

Seine Leidenschaft für die Eisenbahn hat ihn bereits an einige Orte in Europa geführt. Doch in Kandergrund gefällt es dem Niederländer Rik Derks so gut, dass er jedes Jahr aufs Neue anreist.

MONYA SCHNEIDER

Bereits als kleiner Junge bestaunte Rik...