Sowohl die Verbauungen gegen Feldstürze in Reudlen als auch der Gemeindeanteil an den Schutzbauten am Richebach wurden mit grossem Mehr bewilligt – die Sicherheitsmassnahmen in Reudlen mit 79 Prozent Zustimmung, diejenigen am Richerbach mit 71 Prozent. Mehr dazu lesen Sie im nächsten «Frutigländer».