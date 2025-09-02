«Deutsch? English? Français?»

Immobilien Immobilien
  02.09.2025 Kandersteg
Ranger Thomas Graf mit seiner Hündin Ella: Unterwegs im Gebiet des Oeschinensees zum Schutz von Natur und Menschen. BILDER: HANS RUDOLF SCHNEIDER
Sie sind am Oeschinensee unterwegs, beantworten Fragen, bieten Hilfe an und haben ein wachsames Auge auf die Natur und die vielen Gäste aus aller Welt. Ein Rundgang mit dem Ranger Thomas Graf.

HANS RUDOLF SCHNEIDER
Gleich auf der Bergfahrt spricht Thomas ...

