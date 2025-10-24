Immobilien Immobilien
Die Besten kommen aus Kandersteg

  24.10.2025 Sport
Das Podest der Schweizermeisterschaft Nordische Kombination Damen mit den Kanderstegerinnen Giulia Belz (1) sowie Romina Otto und Tiziana Germann (gemeinsam 3). BILDER: ZVG / CAROLINE HURSCHLER
14 Athletinnen und Athleten des Skiclubs Kandersteg reisten in die Innerschweiz, um an der letzten Sommerausgabe der Swiss Nordic Trophy (SNT) sowie an den gleichzeitig durchgeführten Schweizermeisterschaften in der Nordischen Kombination teilzunehmen. Und sie kehrten erfolgreich ...

