Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Die E-ID bewegt und weckt Emotionen

  22.08.2025 Politik
Die Kandidaten für die Wahlen in die Kantonsregierung 2026: Grossrat Daniel Bichsel (56), Gemeindepräsident von Zollikofen, Pierre Alain Schnegg (62), seit neun Jahren Regierungsrat und Raphael Lanz (57), Stadtpräsident von Thun und Grossrat. BILDER: MICHAEL SCHINNERLING
Die Kandidaten für die Wahlen in die Kantonsregierung 2026: Grossrat Daniel Bichsel (56), Gemeindepräsident von Zollikofen, Pierre Alain Schnegg (62), seit neun Jahren Regierungsrat und Raphael Lanz (57), Stadtpräsident von Thun und Grossrat. BILDER: MICHAEL SCHINNERLING

Am Dienstag fand die Delegiertenversammlung der SVP des Kantons Bern in Spiez statt. Die 305 Delegierten mussten über drei kantonale Vorlagen befinden, welche am 28.9. zur Abstimmung kommen. Grosser Diskussionsbedarf bestand bei der E-ID (elektronischer Identitätsnachweis.) ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote