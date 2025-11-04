Immobilien Immobilien
Die Freizeit- und Sportarena: mehr als ein Schlechtwetterangebot?

  04.11.2025 Sport
Die Eishalle war im Februar 2025 die Wettkampfstätte für die Schweizermeisterschaften im Eiskunstlauf. BILDER: ZVG
Ein Thema beherrschte die 17. Generalversammlung der Freizeit- und portarena Adelboden AG (FSA): Wie kommt man weg vom Image der Schlechtwetter-Alternative? Betriebsleiter Stefan Maurer zeigte neue Wege auf, wie die Anlage auch bei Sonnenschein attraktiv werden soll.

