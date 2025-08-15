Immobilien Immobilien
Die Freude am Frauenfussball

  15.08.2025 Kolumne

Wenn in der Schweiz rund 1 Million Menschen gleichzeitig ein SRF-Programm sehen, so ist dies eine Sensation. Und man fragt sich, wer solches zustande gebracht hat. Die Antwort: Das Finalspiel des «Uefa Women›s Euro 2025» Turniers. Auch die anderen Spiele erreichten am TV ...

