Die Gemeindewahlen sind lanciert

  22.08.2025 Frutigen

Der Gemeinderat hat die Ausschreibung für das Einreichen von Wahlvorschlägen gutgeheissen: Bis am 19. September 2025 können Anmeldungen eingereicht werden. Das Geschiebebewirtschaftungskonzept Grassi (Engstligen) wird genehmigt. Traditionsgemäss fand die erste Sitzung des ...

