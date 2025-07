Das traumatische Ereignis in Blatten (VS) im Mai 2025 erschütterte besonders die Gemeinden der Berggebiete, so auch Kandersteg. Ist doch 2019 am Spitzen Stein bereits Gestein von rund 20 000 Kubikmeter ins Tal gedonnert und hat sichtbare Spuren hinterlassen. Doch das ist noch lange ...