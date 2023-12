FESTTAGSARTIKEL Schon als wir Kinder noch in den ersten Schuljahren waren, nahm unser Vater uns im Winter am Nachmittag jeweils mit in den Wald, oft in den «Grossen Fängleberg». Dort gab es im von meinem Grossvater gesetzten Rottannen-Aufwuchs am meisten zu tun ...