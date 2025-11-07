Immobilien Immobilien
Die «Gwärbusstelig» als Visitenkarte

  07.11.2025 Frutigen
Sie organisieren die Gewerbeausstellung 2025 (v.l.): Bruno Zurbrügg (Bau), Andreas Trachsel (Sekretariat), Martin Schneider (Rahmenprogramm), Martin Ruprecht (OK-Präsident), Jürg Schneider (Festwirtschaft) und Thomas Bettschen (Finanzen). BILD: ZVG / GINETTE PERNET
Heute in einer Woche geht’s los: Die Gewerbeausstellung in und um die Sporthalle Widi eröffnet. Rund 60 lokale Aussteller zeigen ihre Angebote und laden zum Diskutieren ein. OK-Präsident Martin Ruprecht erwartet an den drei Tagen über 4000 Besucherinnen und ...

