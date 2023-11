Am heutigen Freitag um 17 Uhr öffnet die Gewerbeausstellung ihre Tore. Auch der «Frutigländer» ist an diesem dreitätigen Event vertreten. Das Team verteilt «Giveaways» und freut sich auf einen regen Gedankenaustausch. Wer am Wettbewerb teilnimmt, kann zudem ein Zeitungsabo gewinnen.

REDAKTION