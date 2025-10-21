Immobilien Immobilien
Die neue Halle D ist im Bau

  21.10.2025 Reichenbach, Kiental
Grosse Baustelle in Reichenbach: Die Firma Wyssen Seilbahnen AG erstellt derzeit eine weitere Produktions- und Lagerhalle. BILD: ZVG
Bis im November 2026 erstellt die Wyssen Seilbahnen AG an ihrem Standort auf dem Feld eine neue Produktions- und Lagerhalle. Der Spatenstich fand am Freitag statt.

HANS RUDOLF SCHNEIDER
2012 wurde die Halle C eingeweiht. «Wir waren überzeugt, damit ...

