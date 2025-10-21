Die neue Halle D ist im Bau

Bis im November 2026 erstellt die Wyssen Seilbahnen AG an ihrem Standort auf dem Feld eine neue Produktions- und Lagerhalle. Der Spatenstich fand am Freitag statt.

Bis im November 2026 erstellt die Wyssen Seilbahnen AG an ihrem Standort auf dem Feld eine neue Produktions- und Lagerhalle. Der Spatenstich fand am Freitag statt.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

2012 wurde die Halle C eingeweiht. «Wir waren überzeugt, damit haben wir für die nächsten 30 Jahre genug Platz», sagt Christian Wyssen. «Wir haben uns getäuscht – was auch ein gutes Zeichen ist.» Er ist bei der Firma Wyssen Seilbahnen für den Neubau verantwortlich. Da das Unternehmen, das Materialseilbahnen sowie Lawinensprengmasten und -systeme herstellt, aus allen Nähten platzt, wird für einen hohen einstelligen Millionenbetrag eine unterkellerte, mehrstöckige Halle mit einer Grundfläche von 18 mal 85 Meter gebaut. Damit können die internen Abläufe effizienter gestaltet werden; zudem wird deutlich mehr Lagerfläche zur Verfügung stehen. Bedarf hat Wyssen sowohl im traditionellen Seilbahnbereich durch neue Produktentwicklungen als auch durch die Erschliessung neuer internationaler Märkte für Lawinenschutzsysteme.

Letzten Freitag wurde der Spatenstich symbolisch nachgeholt. Zuvor waren bereits die alten Baracken abgebrochen worden. Die Betriebsfläche der Firma wird mit dem Neubau auf über 9000 Quadratmeter verdoppelt. Ausdrücklich bedankte sich Wyssen bei den Mitarbeitenden, ohne deren Einsatz der Erfolg der Firma nicht möglich wäre. Erwähnt wurde auch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten beim Projekt, dessen Bewilligung ohne Einsprache erfolgte. Gemeinderatspräsident Martin Gerber äusserte seine Freude über den Baubeginn: «Innovative Firmen wie Wyssen stärken den Standort spürbar.»

Zum Starttermin waren Mitarbeitende, Planer und Bauunternehmer eingeladen. Als Erinnerung wurde nicht das gewohnte Spatenstichfoto gemacht, alle Anwesenden sollten auf das Bild, da das grosse Projekt nur als Team zu schaffen sei. Solche Aufnahmen wird es wohl auch im November 2026 wieder geben: Der sportliche Terminplan sieht vor, dass die Halle D zum 100-Jahr-Jubiläum der Firma eingeweiht werden soll.