Die neue Wanderkarte Kandersteg

Wanderfreunde dürfen sich freuen: Seit dieser Woche ist die neu überarbeitete und frisch gedruckte Wanderkarte für das beliebte Wandergebiet rund um Kandersteg, Blausee, Leukerbad und das Lötschental erhältlich.

JACQUELINE RÜESCH



Wanderfreunde dürfen sich freuen: Seit dieser Woche ist die neu überarbeitete und frisch gedruckte Wanderkarte für das beliebte Wandergebiet rund um Kandersteg, Blausee, Leukerbad und das Lötschental erhältlich.

JACQUELINE RÜESCH

Gedruckt auf reiss- und wasserfestem Papier, ist die neue Wanderkarte ein robuster Begleiter für jede Tour sei es ein gemütlicher Spaziergang, eine anspruchsvolle Bergwanderung oder eine spannende Bikeroute. Die Karte umfasst Ausschnitte der vier Swisstopo-Karten Adelboden, Mürren, Gemmi und Lötschental.

«Die ursprüngliche Idee war, Wanderbegeisterten eine einzige, einfach zu handhabende Karte für diese einmalige Region zur Verfügung zu stellen», erläutert Brigitte Hari von der Egger AG. Die Karte wurde in Zusammenarbeit mit den Berner Wanderwegen und dem Bundesamt für Landestopogra!e (swisstopo) neu konzipiert. Neben dem eigentlichen Kartenmaterial bietet die Rückseite zusätzliche Informationen, darunter Wandertipps, Bikerouten, Notrufnummern und QR-Codes, die zu vertiefenden Inhalten führen. Die Karte misst im ausgebreiteten Zustand 910 x 700 mm und ist auf das handliche Format von 130 x 175 mm zusammenfaltbar.

Die neu überarbeitete Karte enthält Anpassungen, mitunter an die neuen topogra!schen Umstände. Besonders die Aktualisierung einiger Wanderwege habe den Neudruck notwendig gemacht, schildert Brigitte Hari. Erhältlich ist die Wanderkarte bei der Egger AG, in lokalen Geschäften sowie in den Tourist Centern der Region. Zusätzlich sind weitere Karten für Frutigen sowie Aeschi – Kiental – Reichenbach verfügbar.