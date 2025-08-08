Immobilien Immobilien
Die Raiffeisenbank Frutigland blickt positiv in die Zukunft

  08.08.2025 Wirtschaft

Die Raiffeisenbank Frutigland blickt mit dem Halbjahresabschluss 2025 auf ein solides erstes Halbjahr zurück. Trotz anspruchsvollem Marktumfeld konnte die Genossenschaftsbank ihre Position weiter festigen. Das Hypothekarvolumen wuchs um 0,1 Prozent auf 777,8 Millionen Franken, die ...

