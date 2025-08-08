Die Raiffeisenbank Frutigland blickt positiv in die Zukunft

Die Raiffeisenbank Frutigland blickt mit dem Halbjahresabschluss 2025 auf ein solides erstes Halbjahr zurück. Trotz anspruchsvollem Marktumfeld konnte die Genossenschaftsbank ihre Position weiter festigen. Das Hypothekarvolumen wuchs um 0,1 Prozent auf 777,8 Millionen Franken, die ...

Die Raiffeisenbank Frutigland blickt mit dem Halbjahresabschluss 2025 auf ein solides erstes Halbjahr zurück. Trotz anspruchsvollem Marktumfeld konnte die Genossenschaftsbank ihre Position weiter festigen. Das Hypothekarvolumen wuchs um 0,1 Prozent auf 777,8 Millionen Franken, die Kundeneinlagen stiegen um 2,9 Prozent auf 761,1 Millionen Franken.

Steigerung im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. Der Hauptertragspfeiler der Raiffeisenbank Frutigen – der Bruttoerfolg aus dem Zinsengeschäft – belief sich im ersten Halbjahr auf 4,8 Millionen Franken (+2,4 Prozent gegenüber Vorjahr). Angesichts des weiterhin tiefen Zinsumfelds ist dies ein solides Ergebnis.

Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft entwickelte sich erfreulich und legte um 2,6 Prozent auf 0,6 Millionen Franken zu. Erneut verzeichnete das Anlagegeschäft eine positive Entwicklung, was auf die gestiegene Nachfrage nach Vermögensverwaltungsmandaten zurückzuführen ist.

Höherer Personalbedarf spiegelt sich in den Kosten

Der Geschäftsaufwand stieg moderat um 3,4 Prozent auf 3,3 Millionen Franken. Gegenüber derselben Periode im Vorjahr erhöhte sich der Personalaufwand um 0,7 Prozent auf 1,7 Millionen Franken. Aktuell beschäftigt die Raiffeisenbank Frutigland 35 Mitarbeitende, darunter vier Lernende.

Der Sachaufwand erhöhte sich um 0,1 Millionen Franken (+6,6 Prozent). Das Kosten-Ertrags-Verhältnis liegt bei 57,6 Prozent, im Vergleich waren das im Vorjahr 53,4 Prozent und bewegt sich weiterhin auf einem guten Niveau.

Ausblick

Trotz geopolitischen Unsicherheiten und volatilen Märkten blickt die Raiffeisenbank Frutigland zuversichtlich auf das zweite Halbjahr. Die Nachfrage nach Wohnbaufinanzierungen bleibt stabil und das Anlagegeschäft gewinnt weiter an Bedeutung.

Mit ihrer starken Verankerung in der Region, einer soliden finanziellen Basis und dem klaren Fokus auf Kundennähe rechnet die Bank mit einem weiterhin guten Geschäftsverlauf für das zweite Halbjahr.

JR / RAIFFEISENBANK FRUTIGLAND