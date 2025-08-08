Die Reifen qualmen – Seifenkistenrennen am 9./10. August 2025

Am Wochenende vom 9. und 10. August 2025 steht Frutigen ganz im Zeichen von Tempo, Teamgeist und Tüftlerkunst: Das beliebte Seifenkistenrennen lockt erneut zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer sowie begeisterte Zuschauer ins Kandertal. Am Samstag starten Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ...

Am Wochenende vom 9. und 10. August 2025 steht Frutigen ganz im Zeichen von Tempo, Teamgeist und Tüftlerkunst: Das beliebte Seifenkistenrennen lockt erneut zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer sowie begeisterte Zuschauer ins Kandertal. Am Samstag starten Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ihren fantasievoll gestalteten Kisten. Auch das Firmenrennen sorgt mit packenden Duellen und sportlichem Ehrgeiz für beste Unterhaltung.

Der Sonntag bringt ein besonderes Highlight: Neben den einheimischen Kategorien !ndet die Schweizermeisterschaft der FSSD (Fédération Suisse de Speed Down) statt – ein Spektakel für alle Rennsportfans! Die Rennstrecke im Hasli verspricht Spannung pur, und das Rahmenprogramm mit Festwirtschaft, Startbar und Hüpfburg bietet Aktivitäten für Gross und Klein und macht den Event zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Ob als Teilnehmende oder Zuschauer – dabei sein lohnt sich!

MARTIN HAUSWIRTH