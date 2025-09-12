Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Die Schulwege sollten sicherer werden

  12.09.2025 Frutigen
Auch grosse Gefährte sind auf der kleinen Strasse immer mal wieder anzutreffen. BILDER: JACQUELINE RÜESCH
Auch grosse Gefährte sind auf der kleinen Strasse immer mal wieder anzutreffen. BILDER: JACQUELINE RÜESCH

Auch wenn die Strassen seit den letzten Tagen innerhalb des Dorfkerns Frutigens wieder schön gelb und weiss bemalt sind, gibt es noch weitere Schwachstellen innerhalb der Verkehrsführung, besonders was die Sicherheit um die Schulhäuser betrifft. Warum, wollte der ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote