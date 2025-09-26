Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Die Schweiz im Vergleich

  26.09.2025 Politik

Die Schweiz verfügt seit 1996 über eine obligatorische Krankenkassen-Grundversicherung. Jede Person muss sich versichern, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Gesundheitszustand.

Die Versicherer sind verpflichtet, alle aufzunehmen, dürfen aber im ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote